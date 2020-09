Salerniata – Acquisto in difesa in vista della sfida contro il Napoli

Salernitana – Acquisto in vista della sfida contro il Napoli.

Ancora pochi giorni di attesa e la Salernitana Under 16 di mister Cerrato farà il suo esordio in campionato in casa contro i pari età del Napoli di mister Bevilacqua (domenica 4 ottobre).

Nel frattempo, il club granata è alla ricerca sempre di elementi utili per rafforzare la categoria e preleva dal Benevento un classe 2005.

Si tratta di Vito Macrì, esterno sia d’attacco che difensivo pronto a far parte della categoria Under 16 A-B nella prossima stagione. Macrì nello scorso campionato ha militato nel Benevento Under 15, ma nelle precedenti due stagioni prima ha giocato nelle giovanili della societa’ “Asd Battipaglia”, poi nell’Under 14 Regionale della Calcio Azzurri di Torre Annunziata.

