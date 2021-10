Salernitana-Napoli, Colantuono in conferenza: “Domani faremo di tutto”

Stefano Colantuono è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Napoli.

Manca un solo giorno alla sfida tra Salernitana e Napoli che avrà luogo allo Stadio Arechi alle ore 18. Alla vigilia del match campano, l’allenatore della squadra di casa Stefano Colantuono è intervenuto in conferenza stampa.

Le prime parole riguardano proprio il Napoli:

“Osimhen e Koulibaly sono straordinari, ma è tutta la squadra che stupisce. Stanno vivendo un momento buono, le hanno vinte quasi tutte e non possiamo sbagliare nulla. Ce la giocheremo lavorando nei dettagli, pensare ad un risultato scontato è sbagliato. Non è vero che non abbiamo nulla da perdere. Il Napoli è la più forte e lo dice la classifica ma la Salernitana ci deve provare.”

Sul tifo afferma:

“Il calore del pubblico si sente. Vogliamo fare una partita gagliarda per lanciare un messaggio ai tifosi anche con un avversario più forte e che gioca meglio. Inconsciamente si può dire che non abbiamo nulla da perdere ma a me dà fastidio. Sono più bravi di noi, ma la Salernitana deve curare ogni dettaglio.”

Sempre sulla partita di domani, ed in particolare sul Napoli, Colantuono afferma:

“Il Napoli ha tanti modi per attaccare. Sa giocare in profondità, palleggia bene, salta l’uomo, ed ha un attacco difficile da limitare. Le caratteristiche della squadra esalti mettono in difficoltà non solo la Salernitana, ma tutto il campionato. L’autostima però è importante ed il dettaglio conta. Sarebbe impossibile arginarli completamente, a nessuno piace stare 90 minuti dietro la linea del centrocampo ma se l’avversario è forte e sei costretto c’è poco da fare. Non è mica una vergogna abbassare la protezione della porta. Mica è lesa maestà applicarsi in un certo modo in fase di non possesso e adeguarsi a ciò che dirà il campo”.

