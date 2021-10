Salernitana-Napoli: settore ospite chiuso, spunta anche un altro limite

La SSC Napoli ha informato che i tifosi azzurri saranno impossibilitati ad andare a vedere il match contro la Salernitana.

Domenica 31 ottobre ci sarà il derby tutto campano tra la Salernitana ed il Napoli. I tifosi azzurri però saranno impossibilitati ad andare allo Stadio per tifare la propria squadra del cuore, poiché la prefettura di Salerno ha deciso di chiudere il settore ospiti. Non solo: i biglietti non saranno venduti ai residenti in provincia di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta.

Ecco cosa riporta la SSC Napoli in merito:

“La SSC Napoli informa i propri tifosi che, in riferimento al match Salernitana vs Napoli del prossimo 31 ottobre, la Prefettura di Salerno, tenuto conto dei profili di rischio della gara, ha disposto la chiusura del settore ospiti ed il divieto di vendita dei biglietti, negli altri settori, ai residenti nelle provincie di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento, fatti salvi i possessori di tessera di fidelizzazione della Salernitana.”

