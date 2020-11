Salernitana-Reggiana, assist involontario al Napoli: gli scenari

Anche la Reggiana, come il Napoli, ha avuto partita persa a tavolino per 3-0.

Gli emiliani, infatti, avrebbero dovuto presentarsi a Salerno il 31 ottobre per il match di serie B contro la Salernitana ma, avendo 18 positivi al Covid su 28 tesserati, non si è presentata.

Il Giudice sportivo ha comunque assegnato il successo ai salernitani ma, a differenza di quanto accaduto con il Napoli, non ha dato il punto di penalizzazione, riconoscendo la causa di forza maggiore nonostante non ci fosse stato il diniego a partire da parte delle autorità sanitarie locali. Uno scenario che, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere un assist involontario per gli azzurri in sede di ricorso al CONI.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gesto di solidarietà di Ghoulam: comprati doni per i bisognosi

Bakayoko: allarme rientrato, contro il Milan ci sarà

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid, negli Usa 2.200 morti in 24 ore