TMW – Salernitana, torna Sabatini e rivoluziona tutto: vuole tre giocatori del Napoli

Walter Sabatini torna granata! Il nuovo direttore generarle della Salernitana è pronto a condurre il mercato di gennaio. In questo momento la squadra non si trova in una situazione accomodante, bensì occupa l’ultima posizione della classifica di Serie A. Come riportato dal portale online, l’asse con il Napoli sarà molto importante nei prossimi giorni: Diego Demme, in scadenza, è un’opzione concreta, Gianluca Gaetano è una reale possibilità se dopo la partenza di Elmas, ADL lo sostituisse con un altro centrocampista. Zanoli invece sembrerebbe essere promesso sposo del Genoa.

