Salernitana-Zanoli, è fatta: l’annuncio del Presidente

Il Presidente della Salernitana ha annunciato che presto Alessandro Zanoli sarà un nuovo giocatore del club granata.

Danilo Iervolino, Presidente della Salernitana, ha parlato dell’arrivo al club ormai prossimo di Alessandro Zanoli. Secondo le sue parole la firma sul contratto da parte del terzino dovrebbe esserci a breve, in quanto i due club avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento.

Di seguito quanto dichiarato ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli”, nel corso della trasmissione “Radio Gol”:

Zanoli alla Salernitana? In queste ore dovrebbe arrivare la firma, abbiamo trovato l’accordo. E’ un giocatore fortissimo che aspettiamo a braccia aperte. È giovane, ha le motivazioni alle stelle e ci darà un grande aiuto. Siamo alle fasi finali di questa trattativa. Stiamo inoltre puntando a Basic, ci auguriamo che anche questo giocatore possa venire a rinforzare la Salernitana. Con estrema trasparenza dico che non abbiamo invece preso contatti con Belotti. Siamo suoi fortissimi estimatori, per me è la punta più forte d’Italia insieme ad Immobile, ma non c’è mai stato nulla.”

