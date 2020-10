Salini, commissione medica FIGC: “La asl ha superato il protocollo!”

Vincenzo Salini, membro della Commissione Medica della FIGC, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Secondo Vincenzo Salini, il match tra Juventus e Napoli andava giocato ma non giudica la decisione della ASL che è arrivata in modo autonomo. Salini rivendica la bontà del protocollo nato come compromesso tra il rischio e la possibilità di giocare per poter riprendere un campionato che altrimenti sarebbe stato impossibile far ripartire. “Nel momento in cui interviene la ASL, il protocollo viene superato e resta quindi da stabilire di chi sia il patrocinio” continua Salini che non vede cause ostative allo svolgimento della gara mettendo in isolamento i positivi ed applicando alla lettera il protocollo.

