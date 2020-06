Salvini contro De Luca: “Mi insulta da una settimana ma non fa più ridere. E’ un poverino”

Salvini contro De Luca: “Mi insulta da una settimana ma non fa più ridere. A parole è un campione”

“De Luca? E’ un porverino. E’ da una settimana che mi insulta, mi ha dato del maiale, dell’uomo di Nehandertal… cosa vuoi rispondere?”. Lo dice Matteo Salvini a Radio Cusano. “De Luca due tre volte ti fa ridere, ma poi basta, la gente si incazza. Vediamo chi vince alle elezioni perché a parole De Luca è un campione, ma chiedete a napoletani e campani come è la situazione sui rifiuti... ci sono ancora centinaia di milioni di ecoballe, rifiuti nocivi e sono ancora tutti lì”.

La miccia è scoppiata esattamente il 17 giugno, giorno in cui il Napoli ha vinto la Coppa Italia. In città la gente è esplosa dall’entusiasmo lasciandosi andare a festeggiamenti poco consoni al periodo storico che l’Italia sta vivendo, senza rispettare le norme in vigore e a tratti infischiandosene pienamente del Coronavirus. Per questo motivo da quasi una settimana va avanti il botta e risposta tra Salvini e De Luca, destinato a protrarsi ancora per tanto.