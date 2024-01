Corriere dello Sport – Samardzic, oggi la decisione: si attende l’arrivo del padre in Italia

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul mercato in entrata del Napoli. Nel dettaglio, il protagonista della giornata è Lazar Samardzic, il quale è a un passo dai partenopei. Oggi ci sarà la decisione definitiva, poiché suo padre arriverà finalmente in Italia per decidere le sorti del figlio. Intanto De Laurentiis si è portato avanti con il lavoro parlando con i Pozzo, dunque con l’Udinese: 20 milioni più 5 di bonus.

Questo l’accordo, ma per definire l’affare concluso ci sarà bisogno del consenso del padre del giocatore, con il quale sarà importante parlare di commissioni e diritti d’immagine. Le priorità al momento sono altre, ma ADL guarda al futuro, perché lo diventerà anche Samardzic a giugno, quando Zielinski saluterà.

