Samarzdic-Inter, oggi giornata definitiva: i nerazzurri propensi a chiudere

Il sito ufficiale è tornato a parlare della trattativa tra Inter e Lazar Samardzic. I nerazzurri ritengono l’atteggiamento del suo entourage inqualificabile: “Le prossime ore saranno decisive per capire il futuro di Lazar Samardzic. L’entourage del centrocampista dell’Udinese, dopo aver raggiunto l’accordo con l’Inter, ha cambiato le carte in tavola aumentando le richieste economiche. Il giocatore, che era già arrivato a Milano, è dunque tornato a Udine. I nerazzurri sono sempre molto infastiditi dal comportamento dell’entourage del giocatore e ad oggi sono pessimisti sul buon esito dell’operazione: la decisione definitiva è attesa per la giornata di mercoledì”.