Samp-Napoli, Gattuso pronto al turnover. Osimehn e Politano titolari

Samp-Napoli, Gattuso pensa al turnover

Nella sfida contro la Sampdoria Gattuso farà nuovamente turnover, attuando molti cambi rispetto alla partita giocata in settimana contro la Juventus. In porta tornerà Ospina, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Koulibaly e Manolas. Sui lati confermato Di Lorenzo a destra, mentre a sinistra Mario Rui rileverà Hysaj. A centrocampo Fabian Ruiz farà coppa con Demme, con Bakayoko che ormai sembra indietro nelle gerarchie del mister azzurro. In attacco torna Politano a destra, Insigne e Zielinski completeranno il reparto offensivo. Al centro dell’attacco ci sarà Osimhne, con Mertens che sarà utilizzato a gara in corso.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

