Sampdoria-Napoli, Spalletti lancia Lozano dal primo minuto. In difesa torna Manolas

Sampdoria-Napoli, la probabile formazione azzurra

Nella sfida contro la Sampdoria, Spalletti ha l’intenzione di proseguire la striscia di risultati positivi in questo inizio di stagione. In porta ci sarà ancora Ospina, con Meret che è comunque nella lista dei convocati. In difesa coppia centrale che sarà formata da Koulibaly e Manolas, con il greco che prenderà il posto di Rrahmani. Sugli esterni Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo altra conferma per la coppia formata da Fabian Ruiz e Anguissa. In attacco Lozano agirà a destra al posto di Politano, mentre Insigne e Zielisnki completano il terzetto alle spalle del confermatissimo Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

