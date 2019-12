Sara Gilbert di “Pappa e Ciccia” ha divorziato da Linda Perry delle 4 Non Blondes

Finisce dopo cinque anni per le solite differenze inconciliabili, il matrimonio tra Sara Gilbert e Linda Perry. L’attrice di “Pappa e Ciccia” e la leader delle “4 Non Blondes”, quella di “What’s Up? (Hey Yeah Yeah)”, si separano ufficialmente dopo cinque anni di matrimonio e un figlio, Rhodes, di quattro anni. Un comunicato congiunto spiega i motivi della separazione e che entrambe hanno rinunciato ai sussidi del caso. Nessun dettaglio, invece, riguardo la custodia del loro unico figlio.

La storia d’amore di Sara Gilbert e Linda Perry

Sara Gilbert, 44 anni ed ex star di “Pappa e Ciccia” (suo il ruolo di Darlene Conner), e Linda Perry, 54 anni, si erano sposate nel 2014 ed erano legate insieme dal 2011. Rhodes è nato il 28 febbraio 2014. È stato il primo figlio per la rocker mentre Sara Gilbert ha avuto già due bambini dalla precedente relazione con la produttrice Allison Adler, Levi (2004) e Sawyer (2007).

Le carriere di Sara Gilbert e Linda Perry

Dopo il grande successo di “Pappa e Ciccia” (“Roseanne”, in lingua originale), Sara Gilbert è apparsa in diversi episodi di “E.R.” e di “24”. Al cinema, è apparsa nel film “Alta Fedeltà (High Fidelity)”. Delizioso anche il ruolo interpretato in “The Big Bang Theory”, Leslie Winkle. Nel 2018, è tornata a indossare i panni di Darlene Conner per la sit-com spin-off di “Pappa e Ciccia”, “The Conners”. La serie segue la famiglia Conner che, dopo un improvviso cambiamento di eventi, deve sopravvivere con un reddito familiare molto limitato nella fittizia Lanford, cittadina periferica dell’Illinois. Linda Perry è l’indimenticabile voce delle 4 Non Blondes, autrice della one hit wonder: “What’s Up?”. Ha scritto per Christina Aguilera, Pink e, in Italia, per la nostra Giusy Ferreri. Dopo un periodo come solista, ha fondato i Deep Dark Robot.