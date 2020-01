Sarebbe finita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: “Lei ha pianto, non riusciva a parlare”

Sarebbe finita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Di nuovo. A pochi mesi dalla proposta di matrimonio a Uomini e Donne, la dama è tornata a registrare una puntata del trono over da sola, senza il compagno e futuro marito. Convocata in studio per una sfilata, Ida non è riuscita a parlare del legame con il fidanzato. Secondo quanto riporta il Vicolodellenews, si sarebbe sciolta in lacrime, incapace di raccontare quanto sta accadendo. L’ipotesi, confermata da una serie di storie postate dalla donna su Instagram, è che i due si siano lasciati.

Le anticipazioni dal trono over

Sul sito che ha riportato le anticipazioni a proposito della crisi tra Ida e Riccardo si legge: “Ida è tornata per fare la sfilata, le chiedono se va tutto bene con Riccardo, ma lei non ne vuole parlare e poi si mette a piangere. Qualcuno le chiede se per caso si siano presi una semplice pausa, ma lei continua a piangere e a non voler rispondere”. L’ipotesi, si legge è che i due si siano allontanati in maniera definitiva: “Tutti abbiamo compreso che probabilmente c’è stata una rottura”.

Gli indizi disseminati da Ida sui social

Sul suo profilo Instagram, Ida aveva già lasciato intendere che qualcosa non andasse nel suo rapporto con Riccardo. Sono diverse le canzoni postate in rete, scelte accuratamente dalla dama, che provano a suggerire il suo stato d’animo attuale, la delusione che segue la fine di un amore. Al contrario, Riccardo ha preferito rimanere in silenzio. Non è arrivato da parte sua alcuno spoiler che aiuti i fan della coppia a farsi un’idea in merito a quanto è accaduto nel corso dell’ultimo mese. Ida e Riccardo sembravano felici fino a qualche giorno fa. Hanno festeggiato Capodanno insieme, confermando l’intenzione di sposarsi. Solo nelle ultime settimane il loro rapporto sarebbe precipitato.