Sasha Pieterse, la Alison di Pretty Little Liars, è incinta del suo primo figlio

Sasha Pieterse e suo marito Hudson Sheffer sono in attesa del loro primo figlio. La star della nota serie televisiva, Pretty Little Liars, e l’attore che si sono sposati a maggio di due anni fa, proprio in queste ore hanno dato l’annuncio di questa bellissima notizia, attraverso una foto pubblicata su Instagram che ha catturato più di un milione di consensi.

L’annuncio della gravidanza

Un lungo e dolcissimo messaggio quello scritto dall’attrice 24enne che ha voluto condividere questa immensa gioia con i suoi fan in un giorno speciale, quello del suo secondo anniversario di matrimonio, come è lei stessa a scrivere a corredo dello scatto in cui mostra il suo bel pancione in bella vista a cui, Hudson Sheaffer porge un bacio. La giovane interprete scrive, quindi, emozionata:

Siamo talmente entusiasti di condividere finalmente la nostra dolce notizia con tutti voi. ovvero che questo ottobre daremo il benvenuto ad un piccolo e prezioso umano! Oggi è il nostro secondo anniversario di matrimonio e quale modo migliore per condividere la nostra gioia se non il giorno in cui la nostra vita è cambiata per sempre (la prima volta). La maternità è ufficialmente il mio ruolo preferito in assoluto!

Il secondo anniversario di matrimonio

Essendo il giorno del loro anniversario, dal momento che i due hanno pronunciato il fatidico “sì” il 27 maggio del 2018, sposandosi in un suggestivo castello in Irlanda. La coppia ha deciso di coronare il loro sogno d’amore dopo quasi tre anni di fidanzamento, annunciato ufficialmente nel dicembre 2015, quando lei aveva solamente 19 anni, ma era già tra i volti più noti della tv americana. Non poteva certo passare inosservato questo giorno, per cui, all’annuncio della gravidanza segue una dedica speciale per la sua dolce metà:

Hudson Sheaffer ti ringrazio per avermi fatto diventare mamma e per essere sempre la mia roccia incrollabile e il mio posto sicuro. Tu tiri fuori l’avventuriero che c’è in me e io mi sento come la me stessa più vera quando sono con te, e per fortuna questo accade sempre! Amo ogni parte di te con ogni parte di me e continuerò ad amare chi sei e chi diventerai soprattutto quando entreremo in questo nuovo capitolo. Buon Anniversario baby!