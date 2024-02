Sassuolo-Napoli, Politano: “Ci voleva una gara così”

Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Sassuolo-Napoli, terminata con una vittoria da parte degli azzurri.

Di seguito le sue parole:

“Oggi sapevamo che era impotante, ci mancava la vittoria e abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Peccato per i punti persi per strada, ma c’è tempo per recuperare. Ci voleva una gara del genere, è importante a livello mentale per restare concentrati. Sappiamo di essere forti anche se avevamo perso un po’ di autostima, oggi siamo scesi in campo in modo sereno. Questo è un anno difficile, Calzona è il terzo allenatore di questa stagione, la scelta migliore visto che conosceva già l’ambiente e ha fatto vedere subito qual è il il suo stile di gioco.”

Sul rientro di Osimhen:

“Victor è eccezionale, ci è mancato tantissimo. Con un Osi così è tutto più semplice“