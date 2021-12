Sassuolo-Napoli: un quotidiano promuove l’arbitro Pezzuto

Malgrado le diverse chiamate discutibili il quotidiano giudica positiva la prestazione dell’arbitro

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna promuove l’operato dell’arbitro Ivano Pezzuto in Sassuolo-Napoli. La prestazione del direttore di gara non ha convinto, sulla punizione da cui è scaturito il gol del pareggio neroverde c’era un evidente fallo ai danni di un calciatore azzurro, eppure il voto assegnatogli è un 6.

Questo il commento del quotidiano:

“Il gol di Mertens (0-2) nasce diversi secondi prima da una palla che sembra uscita. Mario Rui la gioca e da lì si sviluppa tutto. Dal fermo immagine sembra completamente fuori, ma dalla sala Var la ritengono giocabile. E poi la rete annullata a Defrel al 93’. Per Pezzuto regolare perché Berardi calcia la palla e non Rrahmani. Dal Var l’arbitro viene richiamato e le immagini mostrano che l’attaccante del Sassuolo colpisce la gamba destra del difensore del Napoli che quindi sposta il pallone. Spalletti espulso. Aveva protestato perché sosteneva che la punizione da cui nasce il 2-2 sarebbe stata invertita: il fallo per lui era su Rrahmani”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sassuolo-Napoli, Spalletti: “Sul loro pareggio era fallo su Rrahmani, infortunati da verificare”

Dionisi in conferenza: “Siamo stati bravi a reagire”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Omicron: scienziati Cuba al lavoro su un vaccino