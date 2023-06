Corriere del Mezzogiorno – Scelto il post-Demme, Garcia punta ad un vecchio pallino: Maxime Lopez.

Maxime Lopez è in cima alla lista di Garcia, se Demme dovesse lasciare la maglia azzurra. Il Napoli, difatti, è in cerca anche di un vice Lobotka, e il profilo del Sassuolo sembrerebbe essere la soluzione migliore per adempiere quel ruolo. La società neroverde lo valuta intorno ai 20 milioni di euro. Inoltre, il quotidiano ha ricordato che Garcia l’ha valorizzato ai tempi dell’Olympique Marsiglia. Tuttavia, non sarà semplice, perché con l’addio di Amrabat, la Fiorentina è in cerca di un sostituto.

