Schira annuncio di mercato su Folorunsho

Calciomercato Napoli – Il giornalista Nicolò Schira annuncia che il Napoli è vicino al rinnovo di contratto per Michael Folorunsho fino al 2025.

Proprio nella giornata di ieri, martedì 11 giugno, c’è stato un summit tra Mario Giuffredi, agente del giocatore, con Manna e Conte. Non si esclude quindi che dall’incontro di ieri sia scaturita ulteriormente la voglia di proseguire in azzurro per il centrocampista e di prolungare quindi il suo contratto, che ricordiamo era in scadenza il 30 giugno 2027.

