Schira: “Napoli, avviata trattativa per Soumaré. Arriverà in prestito”

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato ha aggiornato, tramite i suoi social, in merito alla trattativa inerente all’interesse del Napoli per Soumaré. I dialoghi tra il club partenopeo e il Leicester avanzano di buon grado: “Il Napoli ha iniziato la trattativa per prendere Soumaré. Il centrocampista è pronto a lasciare il Siviglia dopo un prestito della durata di 6 mesi”.

#Napoli have opened talks to try to sign Boubakary #Soumarè from #Leicester. The midfielder is ready to leave #Sevilla after 6-months loans. #transfers #LCFC https://t.co/h9wd3QGyD7

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 5, 2024