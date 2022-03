Schira: “Rinnovo Fabian Ruiz bloccato, Ambrosino vero talento”

Nicolò Schira ha parlato del rinnovo di Fabian Ruiz e di Giuseppe Ambrosino.

Nicolò Schira è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Gol. L’esperto di calciomercato ha parlato della situazione in casa Napoli, in particolare di due questioni. La prima è legata al rinnovo del centrocampista Fabian Ruiz, ad oggi considerato molto difficile.

“Il discorso rinnovo di Fabian Ruiz è fermo, c’è mercato in Spagna ed Ancelotti lo vuole al Real Madrid. Fu proprio lui a chiederlo al Napoli. Questo dunque non è più un mistero. Piace anche a diverse società ed il tecnico emiliano potrebbe insistere anche la prossima estate.”

Poi si concentra su Giuseppe Ambrosino, giovane giocatore azzurro che considera un vero talento:

“Giuseppe Ambrosino è uno dei giocatori migliori della primavera degli azzurri, è incredibile e facendo vedere tutte le sue doti. Il club potrebbe anche decidere di mandarlo in prestito in un’altra società in maniera tale che possa giocare con continuità, crescere e farsi le ossa per poi tornare alla base più maturo. Parliamo di un giocatore molto importante in chiave futura.”

