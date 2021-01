Scommesse online e gambling: cosa verificare per giocare in sicurezza

In Italia ci sono tantissimi appassionati di scommesse, un’attività ludica che piace molto ai cittadini tricolori, da sempre amanti del brivido e dell’adrenalina. Ebbene, da diverso tempo questa attività si è oramai trasferita online, con tutti i benefici del caso: permette agli scommettitori di dedicarsi a questo hobby senza uscire di casa, di studiare con calma la situazione, e di rilassarsi in attesa dei risultati. Ma il web ha anche aperto le porte ai rischi informatici, che non sono rari, e con i quali bisogna imparare a convivere. Ci sono infatti diversi consigli che possono aiutare gli amanti delle scommesse ad evitare di diventare vittime di truffe o di altre circostanze digitali poco piacevoli. Vediamo dunque le dritte migliori per scommettere online senza preoccupazioni, che possono essere applicate a qualsiasi casinò.

Attenzione all’etichetta HTTPS

Qualsiasi sito preveda l’inserimento di dati sensibili da parte degli utenti deve avere l’etichetta HTTPS nel proprio URL, e un certificato SSL valido. Questi fattori sono determinanti, visto che assicurano quanto segue: i dati inseriti (compresi quelli della carta di credito) vengono criptati e dunque non possono essere prelevati e decodificati da eventuali “orecchie” in ascolto. In secondo luogo, nemmeno la piattaforma di gambling entra a conoscenza di questi dati, e si tratta di una condizione fondamentale per garantire agli utenti la totale sicurezza del sito.

Selezionare soltanto i casinò certificati

Questo non è un consiglio ma una regola: è d’obbligo selezionare soltanto le sale da gioco e da scommesse dotate di certificazione ufficiale. L’unica valida in Italia è quella erogata dall’ADM (amministrazione delle dogane e dei monopoli), che troviamo ad esempio in nel casinò di StarCasino. Partendo dalla certificazione, abbiamo l’assoluta garanzia di giocare su un sito sicuro al 100%, monitorato costantemente dalle autorità competenti e del tutto privo di giochi truccati o di falle nel sistema di sicurezza. Inoltre, questi sono gli unici siti in regola con il fisco, ed è un altro fattore molto importante.

Consigli generici per giocare in sicurezza

Non basta trovare un sito di casinò sicuro, perché l’assoluta garanzia di totale assenza dei rischi non esiste, se sottovalutiamo alcuni dettagli a monte. Per fare un esempio, nessuno dovrebbe mai navigare sul web senza un antivirus attivo, ed è bene che il software sia professionale (dunque non gratuito) e aggiornato all’ultima versione. In secondo luogo, si suggerisce di tenere aggiornati anche il sistema operativo e il browser, e di evitare di connettersi a connessioni non sicure, ad esempio quando si naviga fuori casa. Occhio anche ai plugin installati sul browser, che potrebbero contenere dei malware.

In conclusione, il gioco online è divertente soltanto quando si parte da alcune certezze, relative alla sicurezza del sito e in genere della navigazione.