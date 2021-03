Sconcerti: “E’ tornato Mertens e il Napoli ha ripreso a camminare”

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, commenta la giornata di campionato e focalizza sulla vittoria del Napoli all’Olimpico.

Sconcerti commenta così la vittoria del Napoli:

Per il Napoli è stata la vittoria chiave, questa all’Olimpico, per poter approdare in Champions: “Gattuso è già stato esonerato tempo fa da coloro che fanno parte della società e dalla gente. Non comprendo perché sia ancora lì, perché ci stia ancora mettendo la faccia. Il Napoli è una gran bella squadra che purtroppo ha avuto i suoi centravanti fuori per mesi. E’ tornato Mertens a buoni livelli e la squadra ha ripreso a camminare. Poi era necessario un componente che mettesse ordine a centrocampo, e Demme è stato capace di farlo”.

Allegri alla Juventus? “Non lo so questo. Ho avuto però modo di parlare con persone che lo conoscono. Di sicuro tornerà ad allenare. In Italia ci sono almeno 3-4 squadre che lo corteggiano. A partire da Napoli, Juve e Roma. Ma non bisogna dimenticare che ci sono anche squadre estere interessate a lui”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fonseca a Sky: “Mancato coraggio e mentalità!”

Roma-Napoli 0-2: una doppietta di Mertens decide la gara dell’Olimpico

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vertice Ue in videoconferenza per nuova ondata virus