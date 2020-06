Sconcerti: “L’Inter si deve rassegnare, i tempi stringono e bisogna scendere in campo”

Ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, è intervenuto Mario Sconcerti. Il giornalista ha parlato, tra le altre cose, della “vicenda date” per quanto riguarda la Coppa Italia: “Sono discussioni importanti ma inutili. C’è poco da fare, questo è il calendario e si deve giocare in tempi ristretti. E’ così per tutti, non solo per l’Inter”.

Per quale società potrebbe essere più importante questo trofeo? “Per tutti, a partire dalla Juve. Ha perso la Supercoppa e si vuole rifare, magari vincendo proprio la Coppa Italia. E poi per tutti gli altri, che vogliono vincere qualcosa”.

