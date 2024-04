Tuttosport – Scontro di mercato tra Napoli e Juve: Ferguson nel mirino

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, per Lewis Ferguson. I fari sono puntati sul centrocampista del Bologna, che rappresenta la vera e propria rivelazione di questa stagione. Juve e Napoli proveranno a definire l’arrivo dello scozzese, la sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Un altro giocatore corteggiato del Bologna, è Joshua Zirkzee che fa gola a Milan, Arsenal e Juventus. L’olandese per il momento sembrerebbe aver rifiutato il ritorno in Germania, nonostante la clausola di riacquisto a favore del Bayern per 40mln. Per i bianconeri, però, la scelta dipenderà sicuramente dal futuro della panchina e dalla posizione di Vlahovic.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Luca: “Il Napoli ripartirà da Kvaratskhelia, il club vorrebbe farne una bandiera”

Interesse Napoli per due profili nuovi dall’estero, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi