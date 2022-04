Scotto: “Il Napoli ha due questioni interne che deve risolvere”

Giovanni Scotto ha parlato di due specifiche questioni che riguardano il Napoli.

Il giornalista Giovanni Scotto ha rilasciato della dichiarazioni sul Napoli, riferendosi in particolare a due problemi da risolvere. Questi ultimi sono relativi a due giocatori azzurri.

“Si tratta di due situazioni non semplici da risolvere. La prima è si Ospina, su ci si faranno tutte le valutazioni del caso, compreso Meret che spesso ha mostrato una fragilità dal punto di vista fisica da non sottovalutare. Poi c’è Mertens, su cui il discorso è più complesso, in quanto il belga è la prima alternativa di Osimhen in attacco. Bisogna capire se lui vuole accettare la proposta al ribasso del Napoli dell’ingaggio. Nei prossimi mesi ne sapremo di più.”

