X – Scotto: “Il Napoli ha fatto gol nel momento più complicato. Meret il migliore in campo”

Giovanni Scotto, ha posto l’attenzione sulla performance del Napoli, contro il Cagliari. Il giornalista de Il Roma ha commentato la vittoria degli azzurri per 4-0 sui sardi:

“Il risultato fa sembrare la partita diversa da come è andata: il Napoli ha fatto gol nel momento più complicato e Meret – il vero migliore in campo – ha permesso alla qualità degli azzurri di venire fuori e vincere con ampio merito. Le grandi squadre sanno sfruttare gli episodi a proprio favore, e questo Napoli di Conte sta correndo per diventare grande prima possibile. Finalmente il tabù del maledetto “filotto” è stato sfatato al primo colpo: si spera sia un segnale positivo, un buon auspicio“.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

