Scotto sul Napoli: “Bisogna rifondare tutto”

Il giornalista Giovanni Scotto ha commentato la pesante sconfitta casalinga del Napoli di Francesco Calzona contro l’Atalanta.

Il Napoli perde 0-3 contro l’Atalanta ed il giornalista Giovanni Scotto ha espresso il proprio parere sul club azzurro.

Di seguito quanto si legge sul proprio account ufficiale X:

“Meno male che Calzona aveva cambiato il Napoli. Purtroppo la verità è un’altra: i problemi sono profondi e di difficile soluzione senza rifondare tutto partendo dalla dirigenza. In campo si continua a vedere una squadra prevedibile, con una ripartenza dal basso lenta e imprecisa. Gol presi quasi sempre allo stesso modo. Solo qualche slancio, come con Garcia e Mazzarri, poi tanta fatica a giocare con scioltezza e convinzione. Calzona va ringraziato per essersi messo in una situazione difficile, essendo già allenatore di un’altra squadra. L’involuzione però è inesorabile. Sarebbe un peccato perdere l’Europa, deve essere questo l’obiettivo per chiudere la stagione in modo dignitoso. Evitare un crollo che sarebbe inaccettabile dopo aver vinto lo scudetto.”

