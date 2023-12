Corriere del Mezzogiorno – Scudetto Napoli falso mito: Spalletti sapeva e Garcia ha fatto da capro espiatorio

L’edizione odierna del quotidiano, ci va giù pesante per quanto riguarda lo Scudetto vinto dal Napoli nell’annata 2022/23, definendolo “falso mito”. Luciano Spalletti ha insistito per il suo addio, perché sapeva molto bene ed ha preferito lasciare da allenatore non solo vincente, ma leggendario. Questo il commento dopo l’addio del toscano e l’arrivo di Garcia:

“Spalletti ora è il Ct della Nazionale accolto come il salvatore dopo il «tradimento» e il tiro mancino di Mancini. Invece, Rudi Garcia non lo sapeva e si è accollato una situazione che veniva raccontata come una favola bella e vincente mentre era la solita favola bella che ieri ti illuse, o Ermione, e oggi non può illudere più nessuno ma può senz’altro continuare a generare equivoci e inganni. Così è accaduto che il povero Garcia abbia fatto da capro espiatorio quando il livello calcistico del campionato si è appena appena alzato. L’allenatore è stato sacrificato sull’altare dell’alibi collettivo: il Napoli di Spalletti era una grande squadra e tu stai distruggendo un sogno. Te ne devi andare”.

