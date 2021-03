“Se il Napoli fa un’offerta, la prenderemo in considerazione”, così l’agente di Jorginho

L’agente di Jorginho, Joao Santos, è intervenuto a “Si gonfia la rete” su Radio Marte

“E’ una situazione di cui si parla spesso, lui ha fatto benissimo nel Napoli. Oggi c’è un momento diverso per lui, è al Chelsea ed è un giocatore importante per l’allenatore. Tornare al Napoli sarebbe un passo indietro? Se quando vorrà tornare il Napoli farà un’offerta la considereremo, abbiamo trascorso tanti anni felici a Napoli e abbiamo tanti amici. Sappiamo tutti che a Sarri piace Jorginho, oggi però bisogna capire quali sono le situazioni di mercato ed economiche, non so cosa succederà. Se il Chelsea non rinnoverà il contratto a Jorginho, cercheremo di tornare in Italia”.