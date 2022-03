Repubblica – Segnali incoraggianti per Anguissa: può recuperare in tempo per l’Atalanta.

Questo è quanto riportato dal quotidiano:

“Le condizioni fisiche di Anguissa sono state ieri al centro di una lunga giornata di incertezza, fino a quando non sono filtrati nel pomeriggio dal Napoli dei segnali incoraggianti. A comunicare la notizia dell’infortunio del centrocampista era stata infatti come un fulmine a ciel sereno la federazione calcio del Camerun, che l’ha escluso con un comunicato dalla lista dei convocati per la doppia sfida contro l’Algeria”.

