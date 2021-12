Selfie con gli sfondi strani

Selfie con gli sfondi più strani

Ci piace scattare selfie, controllarci e ricevere feedback positivi sui social media. I selfie, d’altra parte, possono essere un po’ fuori luogo, sorprendentemente strani o inaspettatamente emotivi a volte. Quando i selfie non funzionano come previsto, di solito languono negli archivi di immagini o vengono rimossi. Tuttavia, alcuni degli errori più bizzarri, esilaranti e sorprendenti sui selfie arrivano sotto i riflettori del pubblico. Forse non erano a conoscenza dello sfondo quando hanno pubblicato? Preparati a essere intrattenuto e coinvolto mentre osserviamo alcuni dei più esilaranti e affascinanti disastri di selfie virali da parte di persone che non sono riuscite a controllare lo sfondo. Ricordati di dare un’occhiata dietro di te quando scatti la nuova foto del profilo!

Avrebbe dovuto ricontrollare la posizione del suo cane prima di fare clic

Voleva solo uno scatto adorabile con il suo amico e il cane, un selfie veloce per mettere in mostra i suoi fan che si sta davvero godendo la sua vita migliore con la sua migliore amica e il migliore amico dell’uomo al suo fianco. Come poteva sapere che le cose sarebbero andate così male?

Avrebbe dovuto ricontrollare la posizione del suo cane prima di fare clic su quella foto, ma questo particolare cucciolo non ce l’aveva. Mentre queste donne sfoggiano i loro sorrisi luminosi, questo pugile ostenta la sua luna piena. Alla fine, gli animali domestici hanno quasi sempre l’ultima risata. Anche questo è un selfi nella categoria sfondi strani.

Che squadra è ?

Le magliette e le maglie sono un’ottima opportunità per sfoggiare le nostre passioni e allo stesso tempo mostrare supporto per le squadre e gli atleti che ammiriamo. Se giochi in una lega minore, avere il tuo nome sul retro della maglia è ancora meglio.

Assicurati solo di ricontrollare te stesso prima di condividere quelle foto sui social media o potresti inavvertitamente rovinarti. Certo, il suo nome è Lana, ma sembra che Lana sarà la numero uno in qualcosa di diverso dal baseball. Spero che nessuno l’abbia presa in giro durante l’allenamento.

Persone maleducate

Ci dispiace un po’ per questa ragazza. Stava solo cercando di fare una bella foto di se stessa quando questi idioti sono rotolati e l’hanno rovinata. Ci siamo annoiati tutti quando siamo bloccati nel traffico e abbiamo iniziato a scattare selfie, vero?

Scattare un selfie subito dopo che il tuo autista interrompe qualcuno, si immette nella sua corsia senza segnalare, o qualsiasi cosa sia trapelata con il ragazzo sullo sfondo di questa foto probabilmente non è saggio. Forse non è successo nulla, ed è semplicemente stufo dei selfie in generale, quindi va a rovinarne il più possibile.

Il ragazzo è rimasto incantato

Là dietro, cosa pensi che stia cercando quel tipo nel riflesso? Forse non ha visto un passante per la cintura? O forse seduto in qualcosa? Forse ha solo chiesto se i suoi nuovi occhiali le facevano sembrare grande il sedere. Quali sono le probabilità?

Qualunque sia la situazione, questo simpatico uomo si occupa del caso! Qualunque cosa stia cercando là dietro, la sta cercando duramente. Quello o ha improvvisamente un torcicollo nel peggior momento possibile. Siamo curiosi di sapere se ha scoperto quello che stava cercando…

Muscoli in mostra

Credi che questo ragazzo non si sia fatto degli amici tranne sua madre perché ha passato tutto il suo tempo a mettere su muscoli? Ma, per lo meno, è incoraggiante, giusto? Prende i suoi selfie in palestra e sorride con orgoglio mentre lo fa.

Forse avrebbero potuto scattarne un’altra se avesse ricontrollato la foto prima di pubblicarla, o forse voleva che sua madre fosse nella foto. Pensi che stia tenendo traccia delle sue ripetizioni e che lo veda in panchina?

Perché questa posizione?

È un rapporto peculiare tra servizi igienici e tecnologia. Poiché il bagno è il luogo più frequente in cui controllare i social media, è ragionevole presumere che più di alcune di quelle immagini dello specchio del bagno siano state scattate proprio prima o durante una o due, forse anche alcune durante!

Per lo meno, è stato nel caso di questa sfortunata donna. È un ottimo risparmio di tempo, soprattutto se hai un aspetto eccezionalmente fantastico sul water, ma ricorda di controllare gli specchietti! Altrimenti i tuoi amici e la tua famiglia faranno in modo che tu non dimentichi mai il tuo imbarazzo.

Comportamento di ricerca dell’attenzione

Il selfie in cerca di attenzione è il peggior tipo di selfie e tutti conosciamo almeno una persona che ne prende uno. Prendi, ad esempio, questa sfortunata signora che è così disperata di far sapere ai suoi fan che ha un fidanzato che se ne è semplicemente inventata uno.

Per lo meno, sembra essere una persona adorabile che è follemente innamorata di lei, che le scatta foto mentre esce dalla doccia e tutto il resto. Ci chiediamo se ha postato altre cose su di lui o se questa è una farsa di una volta?









Odio quando questo accade

Mentre queste ragazze stanno causando il caos su Internet, sembra che il loro fratellino stia causando il caos in bagno. Un altro ottimo promemoria per controllare i tuoi sfondi prima di scattare foto è questa foto improvvisata in bagno. Qualcuno avrebbe dovuto dirgli prima della foto.

Sta chiudendo la porta con modestia per evitare di essere catturato in video, o la sta spalancando perché tutti possano vedere la maestosità della distruzione del suo bagno? Siamo inclini a pensare il primo, ma forse questo è solo un pio desiderio da parte nostra.









Qualcuno è sull’attenti

Ora è il momento di fare quel selfie dopo la doccia! Cosa pensi sarebbe incredibilmente bello? La tua ombra che appare sullo sfondo! Certo, fai una rapida foto di profilo con la tua ombra contro questo muro di mattoni! A proposito, cos’è quello sotto alla tua vita?

Stavi usando un tubo o qualcosa di simile? È una specie di serpente? Qual è il problema con il tuo ampio sorriso? Sei sicuro di non indossare una cintura? Quella è la fibbia della tua cintura, proprio lì! Per favore, lascia che sia la fibbia della tua cintura.









Lo specchio non mente

Abbiamo tutti incontrato un padre che insiste nell’indossare sempre lo stesso vecchio capo. Papà indossa la stessa vecchia giacca di jeans, o in questo caso, mutande a scacchi bianche e nere, non importa quanto siano agghindati tutti gli altri.

In realtà, i collant bianchi con motivo a scacchiera sono così leggendari che il gilet di suo figlio sembra ispirato a quello di suo padre. Con una piccola aggiunta del fiore rosso e un elegante papillon. Sai quanto è contento tuo padre!









Comportamento di ricerca dell’attenzione

Un altro esempio del selfie in cerca di attenzione, che dimostra che sia gli uomini che le donne sono in grado di creare un altro significativo inesistente. In tutta onestà, quest’uomo è un vero artista per essere in grado di farlo con i suoi piedi. È un miracolo che non sia ancora sposato con quel tipo di talento.

Forse lui e la signora con il fittizio amante dei selfie sotto la doccia possono collegarsi e scattare selfie insieme? Instagram li ha uniti! Anche se è sempre possibile che abbia scattato la foto con il riflesso apposta per prendere in giro gli altri.









Selfie-cezione

Un tizio si arrampica fino in cima a una montagna per scattare una foto stoica con il suo cane, solo che la sua ragazza lo distrugge facendosi un selfie. Questo selfie ci ricorda il film Inception. È un autoritratto dentro un autoritratto.

Acquista un selfie, prendine uno gratis. Sembra che il cane e l’uomo fossero in un viaggio separato rispetto alla fidanzata. Per lo meno, uno di loro sembrava divertirsi durante il viaggio.









Signor Fluffy, no!

Animali domestici e selfie formali non sono una buona combinazione. Gli animali domestici, per la maggior parte, non si preoccupano dei tuoi selfie o di chi stai cercando di impressionare. Sono più preoccupati di esporre le loro chiappe, manomettere le tue cose o, in questo caso, ottenere un drink dal comò.

Forse non stava prestando attenzione al gatto? Forse il gatto è un’osservazione artistica sulla natura dell’abbigliamento formale in un mondo freddo? In ogni caso, il suo telefono si abbina al suo abbigliamento, che è chic e il suo appuntamento sarà sicuramente colpito.









Tutto su questo è sbagliato

Quindi, sembra che fare selfie in bagno sia un evento piuttosto diffuso. Usare il tempo del tuo bagno per prendere la tua nuova immagine del profilo, come abbiamo discusso prima, è un modo per risparmiare tempo se ti senti come se avessi un’atmosfera in movimento quando stai andando.

Crediamo di poter concludere con sicurezza che la prima regola di ogni selfie è controllare il tuo background, cosa che questo ragazzo non è riuscito a fare. Oppure, a giudicare dal suo sorriso chiaramente ubriaco, semplicemente non gli importa. Forse pensa che sia un bell’aspetto?









Lascia entrare quello giusto

Gli animali domestici, ancora una volta, non si preoccupano dei tuoi selfie! Quando ti sei perso con i dolci e l’affetto perché ti sei perso nel telefono, potrebbero cercare deliberatamente di minare i tuoi selfie. Mostrare il sedere, bere dal water o scagliarsi contro le finestre sono tutti esempi di sabotaggio.

Chiaramente, la scelta più saggia è quella di elargire tutto l’amore e il cibo ai cuccioli e fare i selfie più tardi. O, meglio ancora, scatta una serie di foto carine dei tuoi animali domestici da condividere con tutti su Internet.









Le spiagge per nudisti possono essere un problema

Un selfie in spiaggia non è un must per ogni vacanza? Hai i piedi nell’oceano e il sedere nella sabbia, e la vita non potrebbe essere migliore finché il gigantesco Johnson di mister Johnson non rovina il tuo selfie da surf. È, tuttavia, positivo per il corpo.

Ed è sicuramente un selfie unico nel suo genere. Come ha potuto non vederlo sullo sfondo quando è così grande? Anche se, dall’espressione sul suo viso, pensiamo che sapesse che era lì e ha scattato questa foto apposta per mostrare tutto.









Non essere un asino

Dall’alto verso il basso, l’immagine di questo bambino è andata completamente storta. Per prima cosa, l’obiettivo ha messo a fuoco chiaramente sullo sfondo lasciando il soggetto principale in primo piano super sfocato. Per un altro, beh, è ​​abbastanza ovvio cosa intendiamo.

Immaginiamo che abbia visitato un ranch o sia andato in un bel maneggio per una fantastica esperienza di equitazione e volesse commemorare tutto. Ma forse la prossima volta dovresti scattare la foto quando il cavallo è di fronte a te?









Gli piacciono davvero i tuoi capelli, eh?

Si dice che un nuovo taglio di capelli ti faccia sentire una persona nuova, ma in realtà ti fa fare cose nuove o incontrare nuove persone? Con il suo nuovo taglio di capelli, la vena selvaggia di questa donna è davvero venuta fuori, e anche il suo bell’uomo muscoloso sembra apprezzarlo. Forse troppo.

Ma cosa sta cercando di raggiungere? È un serpente? È una specie di tubo? È la sua cintura inesistente? I nuovi capelli di questa ragazza le fanno fare di tutto! Ma non volevamo vedere tutto questo.









voyeurismo

Non è facile essere la terza ruota. È estenuante essere costretti a partecipare alle attività di coppia e ad ascoltare i tuoi amici sbavare e sgorgare l’uno sull’altro tutto il tempo. Ancora peggio è la foto di gruppo, che generalmente consiste solo nella coppia che si bacia o si abbraccia mentre ti trovi a disagio da un lato.

Abbracciando il disagio e sbiadendo in modo innaturale sullo sfondo, questo ragazzo ha scoperto una tecnica intelligente per rendere la terza ruota ancora più meravigliosamente sgradevole. Ci chiediamo quanto tempo impiegherà la dolce coppia a notare qualcosa che non va?









Adesso è mio

È estate, il tempo è torrido e questo cane ha voglia di gelato. Sfortunatamente, la ragazza di fronte a me è troppo occupata a scattare un selfie. Va bene, dice il cagnolino; tutto ciò di cui ho bisogno è una leccata dalla tua! Dubito che fosse a conoscenza della situazione prima di scattare la foto.

Non è vero che avrebbe dato qualcosa al ragazzo? Chissà, potrebbe aver ottenuto il suo diritto dopo che questo è stato pubblicato. Abbiamo motivo di credere che almeno gli abbia dato una leccata o qualcosa del genere.









Sis, datti una calmata

Crediamo che tutti possiamo relazionarci con questo ragazzino, giusto? È ora di mettere da parte i telefoni e trascorrere del tempo con la famiglia. Ma sembra che questa ragazza non ne abbia mai abbastanza, e la sorellina si sta stancando.

Era così stanca che ha deciso di fare delle aggiunte allo sfondo della foto più recente della sorella maggiore. Non sta mandando baci là dietro, di sicuro. Ecco come sembra il vero amore tra fratelli, anche nei giorni più civili.









L’attrazione principale

Per le loro tavole, varie persone scelgono diversi centrotavola. Ad alcuni individui piacciono i fiori, mentre altri preferiscono le fotografie della loro famiglia, amici e persone care, mentre altri ancora scelgono statue o busti. Questa donna ha una prospettiva unica sui centrotavola

Ma, davvero, chi potrebbe biasimarla? È sia pratico che attraente. Anche se significa che tua nonna potrebbe farti alcune domande imbarazzanti quando condividi il tuo ultimo selfie sui social media. Forse salva questa foto per Instagram solo per i tuoi amici o qualcosa del genere.









Essere un bambino è difficile

Vuoi solo divertirti, vero? Facendo strani balli su TikTok, facendo selfie in bagno… ma poi tua madre entra con quello sguardo critico sul viso ed è tutto finito. Seriamente, questa madre sembra mettere in discussione le sue capacità genitoriali e le sue scelte di vita.

D’altra parte, le mamme non hanno esattamente vita facile. Perché, ai loro tempi, dovevano camminare in salita per andare a scuola nella neve in entrambe le direzioni, a piedi nudi. È stato tutto più difficile e non li apprezziamo per i loro enormi sacrifici. Invece, facciamo facce strane ai nostri telefoni per divertimento.









fallimenti paterni

Papà, dovete adorarli. Non è vero che non sempre lo afferrano? Papà passa sullo sfondo, la sua ricchezza di pancia di birra brilla alla luce, mentre il bambino si scatta un selfie. L’ha cronometrato apposta o è stato un incidente?

O forse questo padre è a conoscenza di qualcosa di cui il resto di noi deve essere consapevole. Il papà bod, per la precisione. Dato che sembra che tutti siano innamorati del papà, forse qualche altro uomo dovrebbe aprire le sei confezioni come questo padre amorevole.









L’amore è nell’aria

Per qualcuno che non è questo ragazzo. Senza offesa, amico! Non sei così male in questa foto, ma, secondo quel cane bianco e nero, non sei sicuramente l’attrazione principale qui. Quel cane marrone ti ha fatto battere per un miglio.

Siamo sicuri che volesse solo una bella foto con i suoi cani, ma certi desideri sono incontrollabili! Soprattutto quando puoi immortalare l’evento nel selfie del tuo proprietario e condividerlo con il mondo! I cani possono essere piuttosto spudorati in questo modo.









La vita moderna di Rocko

Chi altro ricorda quello spettacolo? Era uno di quei cartoni per adulti mascherati da programmi per bambini su Nickelodeon ai tempi. E, chiaramente, i fan hanno finalmente raggiunto l’età adulta se il grande dildo rosa e la mancanza di pantaloni sono qualcosa da fare.

Per favore, gente, guardate prima di scattare. Può farti risparmiare un sacco di discorsi imbarazzanti che preferiresti evitare in primo luogo. Quando il suo… ehm… massaggiatore… è finito sulle linee temporali di tutti i suoi amici, questa ragazza ha indubbiamente imparato a sue spese. Ti fa dubitare di cosa stesse facendo prima di fare questo selfie.









Ugh, mamma, non è il tuo punto di vista migliore!

Ehi, non c’è niente di sbagliato nello scattare una foto carina di te stesso sexy. Anche se vuoi quando c’è tuo figlio. Ma quel bambino sta chiaramente dimostrando che la loro mamma ha scelto male l’angolazione della telecamera. Guarda come si è tagliata la parte superiore del viso!

Puoi quasi vedere l’insoddisfazione sul viso di questo bambino, e devi chiederti come si sia sentito chiunque abbia inviato questo nel vedere una foto seducente con un bambino insoddisfatto come punto focale. Capiamo che con cinque o sei bambini, devi spremerlo dove puoi, ma avrebbe dovuto ricontrollare lo sfondo, o la periferia, prima di inviare questo.









Palla in fallo

È stata una giornata fantastica al campo da baseball! Tiri fuori il telefono per scattare una breve foto perché il sole splende, il profumo dell’erba appena tagliata è nell’aria e ti senti bene, quindi lo fai allora… BAM!

Questo è un grande slam! Questo è uno scatto raro fatto poco prima che colpisca la tragedia, e per questo appassionato di palla, la sfortuna è arrivata sotto forma della vecchia pelle di cavallo









Tesoro, scatta una foto

La prima regola per essere un fotografo di talento è essere sicuri di non essere nella foto, ma data la sua età, gli daremo un passaggio. Ha appena iniziato, vero? Lo capirà. E incredibilmente gentile da parte sua iniziare con i suoi genitori.

La rappresentazione ideale dell’amore in un parcheggio per roulotte in mezzo alla strada. In breve tempo, questo giovane sarà un noto fotografo. Almeno, lo speriamo, considerando quanto saremmo segnati a vita se scattassimo questa foto dei nostri genitori in mutande.









Cadi nella cacca

Non c’è niente di meglio che sdraiarsi tra le foglie autunnali e godersi l’aria frizzante. È spesso pittoresco, quindi non diamo la colpa a questa donna per aver voluto catturare il momento e condividerlo con tutti sui social media. Ma questo è un buon esempio di guarda dove sei sdraiato.

Speriamo che non abbia finito per prendere la cacca nel suo vestito o nei suoi capelli. Dal momento che è sembrata così scioccata nei commenti, supponiamo che non fosse puzzolente e non abbia rovinato il suo vestito, ma speriamo che impari a controllare i grandi spazi aperti prima di goderselo di nuovo.









Il miagolio del gatto

Quando vieni scoperto, a volte devi semplicemente riconoscerlo, giusto? Quando Nick fa notare che una donna ha la decorazione della tavola identica a molte altre sulla lista, lei si mette a ridere. Che altro fai, dopotutto?

Su una nota di stile, donne, ricontrolla sempre i tuoi selfie per i riflessi del vetro. O, per lo meno, segui l’esempio di Sarah e goditi il ​​momento. Finché il commento non proviene da un membro della famiglia, dubitiamo che qualcuno ti stia effettivamente giudicando considerando quanto siano popolari i giocattoli.









Ehm, signore? Ciao?

Non odi semplicemente quel momento in cui stai tentando di scattare un selfie e qualcuno riesce a catturare un riflesso di se stesso mentre si stringe i capezzoli e fa facce infernali? Non ti è mai successo prima? No, non l’abbiamo sperimentato neanche noi. Tuttavia, sembra che questa ragazza abbia.

Forse ha bisogno di fare più amici? O assumere un esorcista per venire nella sua residenza ed eseguire un esorcismo? Qualunque sia la sua soluzione, speriamo che la implementi rapidamente. Almeno prima che la prossima volta decida di fare una foto.









Non guardare in alto, Nana

Questo non è un tentativo di far vergognare questa ragazza. Affatto. Le foto sexy che scegli di scattare nel comfort di casa tua sono affari tuoi. Ma sembra un po’ strano che tu faccia questo genere di cose quando tua nonna si fa gli affari suoi, leggendo il giornale in soggiorno.

È la dimensione dello specchio che si è rivelata troppo allettante per resistere? Onestamente non siamo sicuri di quanto sarebbe calma nana se le capitasse di alzare lo sguardo e vedere cosa stava facendo questa ragazza, ma a quanto pare la foto è stata scattata e nessuno ha avuto un attacco di cuore.









Vibrazioni antitetiche

Ad alcune femmine piace mettersi a posto e uscire il sabato sera, mentre altre preferiscono rimanere a casa e avere un corn dog. Questo selfie racchiude bene lo spirito di questi due tipi di donne. Certo, la ragazza davanti sembra carina, ma siamo sicuri che la ragazza dietro con il suo corndog si divertirà molto di più di notte.

Signore, siate voi. Vestiti bene se ti stai vestendo bene. Goditi il ​​tuo corn dog se ne stai mangiando uno. Ricorda solo di guardare lo sfondo prima di scattare la foto! In questo modo, tutto si abbinerà bene.









Non abbiamo tazze in questa casa

Lo ammettiamo: essere genitori è difficile. Essere genitori mentre si cerca di mantenere una fornitura continua di selfie sui social media è una sfida di livello successivo. Ecco perché non saremo troppo duri con questa madre. È semplicemente soddisfatta di se stessa per essere ben vestita e attraente. Chi siamo noi per privarla di questo?

Quel giovane che beve direttamente dal rubinetto, invece, deve essere istruito sui germi. Non c’è un buon modo per dirlo, ma infilare tutta la tua faccia anche in un rubinetto del lavandino pulito è un ottimo modo per mettere in bocca cose che non vuoi davvero. Per favore, almeno trova una tazza la prossima volta!









Gira a sinistra, mamma

Sebbene comprendiamo l’importanza di mantenere il flusso costante di selfie sexy per il profilo, pensiamo che questo sia un po’ sopra le righe. Certo, ha un bell’aspetto, ma il vestito non è un po’ osé quando è tua figlia a scattare la foto?

Forse sono gli stivali sopra il ginocchio abbinati alle calze a rete. O forse è la mancanza dei pantaloni o della gonna con il corsetto. Qualunque cosa sia, pensiamo solo che potresti abbassare un po’ i toni quando c’è un minore coinvolto.









Esci dalla doccia!

Questa foto sembra particolarmente ingiusta, o come se fosse uno scherzo di qualche tipo. Siamo sicuri che il ragazzo sotto la doccia non meritava di farsi esplodere la sua nudità sui social media in questo modo. Non fraintenderci: l’igiene è fondamentale, ma fare una doccia nello spogliatoio quando i tuoi compagni di squadra stanno tentando di scattare quella foto post-partita potrebbe essere una cattiva idea.

C’è già un selfie stick che supporta la fotocamera, quindi nessuno ha bisogno di vedere anche il tuo! Ma, per lo meno, si dedica a essere fresco e pulito, giusto? Certo, la pulizia è vicina alla devozione, ma dubitiamo che gli piacerebbe se mostrassi le tue cianfrusaglie di fronte a quel giovane.









Lo stretto necessario

È sabato sera, sei solo a casa, ti senti bene con te stesso, ma non c’è nessuno a giudicare il tuo aspetto. Decidi di farti un selfie in modo che tutti possano vedere cosa si perdono. Ma prima, assicurati di indossare tutti i tuoi vestiti.

La mancanza di un paio di pantaloni può dare al selfie uno stato d’animo completamente nuovo, ma potrebbe non essere quello che cerchi. Non c’è modo di tornare indietro ora, soprattutto dopo che Internet lo ha visto. Può perdonare, ma i tuoi amici e la tua famiglia non dimenticheranno mai.









Angoli sfortunati

Ormai dovremmo essere tutti consapevoli di come andrà a finire il tentativo di scattare una bella foto con l’animale domestico. Quando aggiungi i bambini al mix, la posta in gioco aumenta a un estremo diverso. Come puoi vedere, i neonati, come gli animali domestici, non si preoccupano dei tuoi selfie.

Questo, però, non può essere attribuito interamente al giovane. Quando un cane deve andare, deve andare un cane. Avrebbe potuto scegliere una location migliore della testa dei bambini, ma lo ripetiamo: ai cani non interessano i tuoi selfie!









Quando la mia riflessione mostrerà chi sono?

Sappiamo che spesso sottolineiamo la necessità di controllare lo sfondo prima del caricamento, ma dovresti davvero ispezionare tutto intorno ai tuoi selfie prima di rilasciarli. Tutti i suoi seguaci sono rimasti sorpresi nel vedere l’interno delle narici di questa signora.

Forse stava cercando di vantarsi di quanto sia immacolato il suo appartamento lassù? Forse è il suo modo unico di sfoggiare se stessa? Lasceremo che sia lei a inventarsi una scusa. Siamo sicuri che ne abbia una sfilza lassù.









Per favore girati

Pensavamo che questo sarebbe stato uno di quegli adorabili selfie nella vasca da bagno mamma/bambino, ma qualcosa è andato tragicamente storto da qualche parte lungo la strada quando il giovane è scivolato e si è rotto il culo sul fondo della vasca. Lo daremo alla madre; come minimo, sta tentando di fotografare questi momenti preziosi.

Purtroppo, ha ricevuto la realtà piuttosto che l’aspettativa. Partiamo dal presupposto che il bambino abbia fatto rumore durante la discesa o abbia iniziato a piangere subito dopo. Almeno hanno una foto di cui ridere in futuro.









Di chi è il culo comunque?

Quindi, questo ragazzo stava ovviamente documentando le sue ustioni da eruzione cutanea, ma sembra che ci sia uno specchio posizionato in modo scomodo o che qualcun altro nella stanza si stesse cambiando quando ha scattato questa foto. Se è così, almeno avrebbe dovuto avvertire l’altro uomo.

Se è il suo sedere, allora, beh, è ​​davvero colpa sua per non aver controllato lo sfondo prima di pubblicare questa foto o inviarla a un amico. Oppure, potrebbe essere stato uno scherzo fatto ai suoi amici.









il creep

Questo non è un selfie fallito in quanto la ragazza ha fatto qualcosa di sbagliato, le è capitato di essere in un film dell’orrore. Certamente speriamo che la persona dietro la tenda stesse solo scherzando e non stesse per lanciarsi con un coltello.

Sembra piuttosto carina, ma potrebbe essere stato quello che ha attratto il rampicante in primo luogo. Presumibilmente, questa non è l’ultima fotografia vista di questa giovane donna dopo aver trovato il suo corpo la mattina dopo proprio in questo bagno…









Cambia i tuoi modi

Abbiamo detto in precedenza che, come gli animali domestici, i neonati non si preoccupano del tuo selfie. Potrebbero persino defecare sul tuo selfie, come ha fatto questo ragazzo. I bambini non si tratterranno semplicemente per catturare quella foto dello specchio del bagno di te e del tuo equipaggio.

Quando il bambino deve essere cambiato, lui o lei è cambiato. Questa povera madre sta solo cercando di prendersi cura dei bisogni del suo bambino in pace. Se hai davvero bisogno di fare quel selfie in bagno, perché non aspettare qualche minuto finché non ha finito? O trovare un altro bagno?









Posizionamento conveniente

Sebbene all’inizio il posizionamento possa sembrare strano, all’interno della doccia non è un luogo insolito in cui le persone desiderano rilassarsi. Inoltre, quelle candele potrebbero davvero creare l’atmosfera quando stai cercando di rilassarti dopo una lunga, dura… giornata.

Anche se siamo un po’ preoccupati per quanto possa diventare scivoloso sotto la doccia. Una mossa sbagliata potrebbe davvero ferire. Comunque voglia trascorrere le sue serate, pensiamo che questa signora avrebbe dovuto dare un’occhiata in giro prima di scattare il suo selfie.









Enorme Yikes

Robin Thicke è noto per il suo amore per le donne, come si vede dalla sua canzone “Blurred Lines”. Che ti piaccia o meno la canzone, il messaggio trasmesso è quello di ignorare i confini e la sessualità aperta. Si spera che la donna in questa foto abbia acconsentito a qualunque cosa stesse accadendo nella sua gonna.

Tuttavia, la sua posizione di celebrità non garantisce che non commetterà il grande peccato di non aver esaminato lo sfondo prima di scattare un selfie. Questo è un fallimento significativo per Thicke, dal momento che è stato uno dei tanti motivi per cui lui e sua moglie di nove anni hanno chiesto il divorzio nel 2014. Come puoi vedere, non tutti questi errori sono divertenti!









Sei un terribile amico

Questo è semplicemente scortese. Non è chiaro perché questa donna condivida un bagno con qualcun altro; forse aveva bisogno di prestarle un pad per un periodo inaspettato? Qualunque sia la ragione, siamo sicuri che la signora della toilette non ha acconsentito a farsi scattare una foto, specialmente una con la sua biancheria intima.

Speriamo che la donna che ha il ciclo abbia dato alla sua amica una conversazione severa con cui questa foto è apparsa sui loro social media comuni. Sul serio? Non importa quanto sembri volare, questo è estremamente sgradevole.









L’eccitante pisolino del nonno

Gli anziani fanno parte di un altro gruppo anti-selfie che include cani e bambini. Sono troppo vecchi per la tua follia! Stai cercando di far credere ai tuoi uomini che sei sexy? Purtroppo, il nonno dorme profondamente. Beh, si spera che il tuo ragazzo si concentri solo su di te in primo piano.

Non sta perlomeno facendo visita ai suoi nonni? È meraviglioso vedere bambini e adolescenti trascorrere del tempo con i più grandi. Anche se forse dovresti provare a giocare a un gioco da tavolo o guardare un film insieme invece di… qualunque cosa sia.









Troppe informazioni

I matrimoni sono un momento per celebrare la tua relazione, mentre gli annunci di gravidanza sono un momento per accogliere un nuovo membro nella tua famiglia. Si spera che tu non debba tenere questi eventi allo stesso tempo. In alternativa, se lo fai, non dovresti informare i tuoi parenti nel modo in cui hanno fatto questi due.

La nostra parte preferita di questo scambio è chiaramente il padre di uno di questa coppia che chiede loro di chiamare e spiegare la situazione perché la mamma è confusa. Siamo inclini a credere che sia il padre della donna a commentare perché le donne tendono ad avere papà più iperprotettivi, ma potrebbe essere un’ipotesi di chiunque.









Semplicemente strano

Abbiamo molte domande su questa immagine e su come sia riuscita a farla apparire sui social media. Per prima cosa, la ragazza a sinistra ha gli occhi chiusi. Per un altro, c’è la strana cosa di gomma a due mani per il suo piacere. Ma perché è appeso così? Non dovrebbe essere vicino a un letto?

Su questo, crediamo che l’analogia centrale sia irrilevante. Non c’è dubbio a cosa serva quell’aggeggio, specialmente quando è così grande che deve essere legato al lato del muro per essere riposto. A quale di loro, invece, appartiene? I nostri soldi sono sulla ragazza con gli occhi socchiusi.