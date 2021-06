Senesi, l’intermediario: “Lo scauting Napoli lo segue: sarebbe una piazza gradita”

Senesi, l’intermediario apre al Napoli

Calciomercato Napoli – Fabio Parisi, intermediario di Marcos Senesi in Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito a Radio Kiss Kiss:

“Senesi ha un grande potenziale e ha dimostrato in Olanda di essere un grandissimo giocatore di prospettiva e qualità. Lo scouting del Napoli non è stupido e quindi ha seguito Marcos, poi a dire se ci sarà un’opportunità c’é da aspettare. Al Napoli sanno il tipo di calcio che fa Spalletti, se decideranno di prendere Senesi lo faranno con condizioni di causa. A Senesi piace il Napoli? Come si fa a non gradire una piazza come Napoli soprattutto per un argentino, sarebbe sicuramente una destinazione gradita”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gravina avvisa: “Juve fuori dalla Serie A? Spero di no, ma bisogna rispettare le regole”

Italia, Florenzi out salterà la gara contro la Svizzera: spazio a Di Lorenzo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giulia d’Urso e Giulio Raselli si sono rivisti, in che rapporti sono oggi