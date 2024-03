La Gazzetta dello Sport – Senza Champions sarà rivoluzione: ADL cederà i migliori

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro del Napoli. ADL ha parlato chiaro, senza Champions di oggi e di domani, e di conseguenza fuori dal Mondiale per club, sarà rivoluzione. Già in programma la cessione dei migliori pezzi d’argenteria. Nonostante il buon approccio di Calzona, benvoluto e munito di conoscenze forti, non è da escludere anche il suo addio.

Fonte foto in evidenza — () Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – UFFICIALE – I convocati di Calzona per Barcellona-Napoli

UFFICIALE – Biglietti Inter-Napoli, vietata la vendita ai residenti in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Licia Colò a sorpresa su Nicola Pietrangeli: “Tornare insieme? La speranza è l’ultima a morire”