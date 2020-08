Sepe secondo di Ospina? L’agente del portiere fa sentire la sua voce

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’agente di Luigi Sepe per parlare del suo futuro.

Mario Giuffredi, fresco dei rinnovi di Mario Rui e Di Lorenzo, fa sentire la sua voce in difesa del portiere del Parma da lui assistito, Luigi Sepe:

“E’ una delle mie più grandi soddisfazioni, credo che sarà tra i portieri più gettonati del calciomercato. Abbiamo 5-6 squadre importanti che l’hanno chiesto, un giocatore come Sepe che in tanti hanno preso in poca considerazione, ancora oggi chi parla di vice-Ospina vuol dire che non ha visto Sepe negli ultimi due anni, ha fatto campionati importantissimi ed ora sta raccogliendo. Torino è una squadra importante, è una piazza storica e blasonata, quando si parla del Torino sembra che parliamo di piccola squadra ma non è cosi”.

