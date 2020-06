Serena Enardu deride Pago: “Dice che potrebbe perdonarmi? Sono preoccupata per quest’uomo”

Pago e Serena Enardu continuano a essere i protagonisti del gossip, al centro di un botta e risposta che incalza tra media e social da quando lui ha comunicato la fine della loro relazione. Il cantante, ora, parla della possibilità di perdonare la ex compagna, che ha definito “Il grande amore della mia vita“: un “colpo di scena” cui ha accennato nel corso di un’intervista a Oggi e che ha scatenato una reazione tutt’altro che positiva nella Enardu.

Non mi pento di nulla, rifarei tutto daccapo: anche perdonare Serena per essersi invaghita di un altro. Però chiariamolo, lei a me aveva dato questa versione: ‘Ho avuto un flirt con Alessandro, ma non è accaduto nulla’. Quindi mi ha mentito.

Perché Pago ha lasciato Serena Enardu

Alla base della rottura ci sarebbe la scoperta di alcuni messaggi intercorsi tra la Enardu e Alessandro Graziani nell’autunno del 2019, ovvero quando Serena stava cercando di tornare con Pago (cosa che è avvenuta poi al Grande Fratello Vip). Pacifico Settembre sostiene che Serena gli abbia mentito sul rapporto con Graziani, mentre lei e lo stesso Alessandro giurano di non essersi mai più visti dopo l’estate e di essersi solo scritti saltuariamente, senza implicazioni sentimentali. Ora, Pago ha svelato che tra lui e Serena la crisi è iniziata anche prima della scoperta di quei messaggi:

Stare insieme 24 ore su 24 non è facile. Sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena. Prima che io prendessi in mano il suo telefono, l’11 maggio scorso, eravamo già in crisi.

La reazione di Serena Enardu

Di fronte all’ipotesi di un ulteriore ritorno di fiamma, Pago ha risposto: “Chi può dirlo? Non faccio mai previsioni. Il problema non è perdonare, ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi“. Sembra che queste parole abbiano sconvolto la Enardu, che su Instagram Stories le ha commentate con un misto di incredulità e ironia: “Io sono seriamente preoccupata per quest’uomo!!! L’importante è crederci“. In alcuni brevi filmati, Serena ha ribadito il concetto: “Io..boh… Ho vissuto un’altra storia“. La ex protagonista di Temptation Island Vip continua probabilmente a essere convinta che dietro l’atteggiamento di Pago ci possa essere un secondo fine, legato al lancio del suo libro autobiografico.