Serena Enardu e Pago dopo il GF Vip, cuori a cena con i figli Tommaso e Nicola: “Noi”

Ha tutta l’aria di essere un periodo felice per Pago e Serena Enaurdu. Uscito anche il cantante dalla casa del Grande Fratello Vip, dopo il reality la coppia si sta concedendo momenti di relax per ritrovare la serenità in famiglia. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram foto e video di un vero e proprio quadretto di famiglia: lei insieme al compagno attorno al tavolo di una tipica osteria romana. Con loro ci sono anche Tommaso, il figlio 13enne che Serena ha avuto da una precedente relazione, e Nicola, nato nel 2009 dal matrimonio tra Pago e Miriana Trevisan. A quanto pare Nicola ha perdonato Serena dopo l’amaro delle ultime settimane. Il ragazzino infatti non avrebbe preso bene l’ingresso dell’imprenditrice nella casa a fianco del padre. Il cantante ha poi deciso di perdonare la compagna sarda e di darle una seconda opportunità. Lei scatta un selfie e condivide “Noi”, con un cuore.

Serena Enardu pronta a sposare Pago

Ritrovata la pace con il compagno, l’ex tronista si è detta pronta al matrimonio con il cantante Pago. Ospite nel salotto di Verissimo ha detto di aver parlato con lui parecchie volte di nozze, ma di essere spaventata all’idea: “Oggi metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio”, ha detto a Silvia Toffanin. Serena Enardu si mostra al pubblico più innamorata che mai, pronta a smentire le voci di chi sostiene di aver creato a tavolino una sorta di copione della loro storia, prima finita a Temptation Island, poi recuperata al Grande Fratello Vip, solo per avere visibilità mediatica. Lei si difende e sottolinea di essere entrata nella casa solo per stare vicino al compagno, che stava attraversando un periodo di crisi: “Avevo paura che potesse auto convincersi di non volermi più e iniziavo anche a provare un po’ di gelosia verso le altre concorrenti”.

L’ex tronista non ha tradito Pago a Temptation Island

Serena Enardu si è esposta raccontando l’abbandono da parte dell’ex compagno, padre di Tommaso, che l’avrebbe lasciata al primo mese di gravidanza. Per questo il pensiero di avere un altro figlio l’ha sempre spaventata, ma ora con la bufera alle spalle, l’imprenditrice si direbbe pronta a compiere anche questo grande passo. A chi sostiene che possa aver tradito Pago con Alessandro Graziani durante Temptation Island, risponde: “Dopo Temptation Island Pago ha sofferto moltissimo e gli ho chiesto scusa. Non voglio sapere se sia stato con altre persone. Io non l’ho mai tradito e sono sicura neanche lui me, ci metterei la mano sul fuoco”.