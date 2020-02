Serena Enardu e Pago hanno degli accordi: “Pago non doveva rispondere così a Pedro”

La lite furibonda tra Pago e Serena Enardu, consumatasi nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip, è stata oggetto di discussione anche all’interno della Casa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha provato a spiegare le motivazioni del suo disappunto a Paola Di Benedetto e Antonella Elia, dichiarando che con il suo compagno avevano stabilito degli accordi e dei patti.

Gli accordi tra Pago e Serena Enardu

Serena Enardu tra le lacrime racconta alle sue compagne d’avventura il perché della sua reazione così forte nei confronti di Pago, a quanto pare sembrerebbe che tra loro ci fossero degli accordi, cosa che in realtà l’ex protagonista di Uomini e Donne aveva già rivelato in diretta tv nel corso della decima puntata del Grande Fratello. “Non erano questi gli accordi” aveva detto furiosa guardando il cantautore che le faceva notare la sua mancanza di sensibilità. Concetto che ha ribadito, in tarda serata, parlando con Paola Di Bendetto e Antonella Elia. Mentre la giovane modella la incitava a combattere per la sua storia d’amore, cercando di farle aprire gli occhi su quanto accaduto, e spronandola a non arrendersi di fronte alle difficoltà, ma affrontandole, la Enardu ha snocciolato la questione dei presunti “patti” fatti con Pago, secondo i quali, dinanzi a situazioni di questo genere lui non avrebbe dovuto rispondere come ha fatto con suo fratello Pedro.

Quando noi siamo sotto le tende della capanna ci diciamo delle cose, decidiamo come reagire ad alcune cose. Diciamo che insieme studiamo come reagire a situazioni come quella di ieri sera. Lui ieri doveva dire “ok Pedro adesso non dico niente poi ne parlo con Serena”. Lui quella reazione l’ha avuta solo per far piacere al fratello. Se lui non si fida di me amen. Sono like, una str***ta, sono fesserie. Ma che importanza ha un like? Cosa c’è dietro? Nulla! Quello che hanno voluto costruire. Io non ho mai detto che mi stavo invaghendo di quello, ma capisci? Alessandro è come se vedessi una tua foto Antonella