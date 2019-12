Serena Grandi pronta a candidarsi con la Lega in Emilia: “Posso dare una mano a Lucia Borgonzoni”

Serena Grandi pronta a candidarsi nella lista civica a sostegno di Lucia Borgonzoni in vista delle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna. La candidata della Lega potrebbe godere del supporto della nota attrice romagnola, già scesa in politica nel 2006 a Roma nella lista di Alessandra Mussolini per l’elezione a sindaco di Gianni Alemanno. “Sono convinta di poter dare una mano a Lucia” fa sapere l’attrice che più volte aveva manifestato pubblicamente il suo sostegno alla Lega di Matteo Salvini, fino a partecipare al comizio tenuto da Matteo Salvini a Rimini a fine novembre:

Non è la prima volta che mi schiero in politica, mi candidai già vent’anni fa con Alessandra Mussolini, dopo aver scritto il libro ‘L’amante del federale’. Borgonzoni mi convince, credo che le donne siano fortissime e d’ora in poi possiamo fare più degli uomini. Questo vale specialmente per le romagnole.

Il sostegno dell’attrice a Matteo Salvini

Ex musa del cinema, diventata recentemente concorrente del “Grande Fratello Vip”, Serena Grandi conferma il suo sostegno a Matteo Salvini in merito ai macro temi proposti dal suo programma: “Ho conosciuto Matteo Salvini e mi è piaciuto, vorrei dei consigli da lui per la campagna elettorale. Io concordo in pieno con le idee della Lega”. Poi conclude:

Penso che il sindaco di Rimini (parla di Andrea Gnassi del Pd) abbia reso la città bellissima ma non serve a niente, se poi la sera non puoi uscire dopo le 18 perché c’è il coprifuoco. Il problema della sicurezza c’è, è inutile negarlo. Mi dispiace solo che questa candidatura arrivi adesso, perché mia madre sarebbe stata felicissima di sapere che mi candido a Bologna.

Il commento di Lucia Borgonzoni

La candidatura di Serena Grandi non è ancora ufficiale, la lista sarà chiusa solo nelle prossime ore. Ma il cauto ottimismo espresso dalla Borgonzoni sembrerebbe andare proprio in quella direzione: “Ci stiamo guardando attorno, ma può essere che si chiuda su di lei a Bologna”.