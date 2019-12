Serena Grandi sotto processo, non avrebbe pagato il conto di un resort da 700 euro

Serena Grandi è sotto processo, accusata di non aver pagato il conto di un resort in cui alloggiò lo scorso anno con l’allora fidanzato Luca Iacomoni. L’attrice è stata citata in giudizio dalla struttura. La prima udienza si è tenuta ad Arezzo il 18 dicembre, con l’accusa rappresentata dal pubblico ministero Bernardo Albergotti. Il processo, però, è già stato rinviato al 25 giugno 2020 per l’ascolto dei testimoni e la sentenza.

Le accuse contro Serena Grandi

Secondo l’accusa, i fatti del procedimento a carico di Serena Faggioli – in arte Serena Grandi – risalirebbero al 25 giugno 2018. L’attrice e opinionista avrebbe alloggiato insieme a Iacomoni in un resort di Santa Firmina, nei pressi di Arezzo. Dopo aver trascorso la notte nella struttura, la coppia sarebbe andata via senza pagare un conto pari a 741,59 euro per il pernottamento e i lavori di pulizia della stanza.

I guai giudiziari del passato

La riminese visse già dei problemi con la giustizia nel 2003, quando venne arrestata nell’ambito di un’inchiesta per traffico di droga e fu accusata di detenzione e spaccio di cocaina. La Grandi fu poi prosciolta prima ancora dell’inizio del processo e ammise l’acquisto di stupefacenti in quantità minime per uso personale. Quei 157 giorni agli arresti domiciliari restano per lei un ricordo indelebile.

Nessun commento dalla Grandi

Dalle pagine social di Serena Grandi non è arrivato nessun commento al procedimento in corso ad Arezzo. L’attrice, negli ultimi tempi, ha manifestato un’esplicita simpatia nei confronti di Matteo Salvini. Una vicinanza di pensiero che si è accresciuta dopo un furto subito nella sua abitazione e che l’ha spinta a manifestare l’intenzione di candidarsi per il partito leghista. Chissà se il processo aretino rischierà di far naufragare le sue velleità politiche. Per quanto riguarda invece la relazione con Luca Iacomoni, suo ultimo compagno ufficiale, questa si è conclusa da tempo lontano dal clamore del gossip, dopo che i due sembravano essere arrivati a un passo dal matrimonio.