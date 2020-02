Serie A basket 2019-2020: Brindisi travolge Pesaro grazie a un Banks ispiratissimo

Tutto facile per l’Happy Casa Brindisi, nella 22esima giornata di Serie A Basket 2019-2020, sul campo della Carpegna Prosciutto Pesaro, fanalino di coda del campionato. I pugliesi si sono imposti con il risultato di 77-103 in un match assolutamente senza storia. Brilla, su tutte, la stella di Adrian Banks, autore di una partita da 25 punti con il 10/14 dal campo e il 6/10 dall’arco. Con questo successo Brindisi resta salda in zona playoff e ritrova la retta via dopo tre sconfitte consecutive tra la lega italiana e la Basketball Champions League. Per quanto concerne Pesaro, invece, il sodalizio marchigiano si trova ultimo con appena due punti ed è praticamente sicuro della retrocessione.

L’inizio del match aveva illuso i padroni di casa, i quali erano partiti con un parziale di 14-5, propiziato da Pusica, Barford e Williams, e avevano concluso in vantaggio la prima frazione di gioco. Nel secondo quarto, però, le triple di Thompson hanno immediatamente cambiato l’inerzia dell’incontro. Brindisi, in apertura di tempo, ha subito piazzato un parziale di 9-0 e si è portata sul 22-31. Pesaro non è stata in grado di trovare contromisure e all’intervallo lungo gli ospiti erano sopra in doppia cifra 35-45.

Nei primi minuti del terzo periodo, un ispirato Pusica ha dimezzato il distacco dei marchigiani, i quali si sono trovati sotto di 5 sul 44-49. Dopodiché, però, è salito in cattedra Adrian Banks, coadiuvato da un ottimo Gaspardo, e Brindisi è scappata via. Alla sirena di fine tempo i pugliesi guidavano 63-78. Nella frazione finale di gioco, Brindisi ha continuato a segnare da ogni dove, mentre la resistenza di Pesaro si spegneva definitivamente.



IL TABELLINO DI PESARO-BRINDISI 77-103 (18-16, 17-29, 28-33, 14-25)

PESARO: Mussini 6, Totè 17, Zanotti 6, Miaschi 5, Drell 2, Basso, Eboua, Barford 7, Solari, Pusica 21, Williams 13, Chapman

BRINDISI: Ikangi 4, Cattapan, Gaspardo 16, Zanelli 9, Serra, Banks 25, Thompson 19, Campogrande 9, Sutton 3, Martin 6, Brown 6, Stone 6

Credit: Ciamillo