Serie A basket 2019-2020, nella 20a giornata in programma il big match tra Virtus Bologna e Reyer Venezia

Inizia domani la 20esima giornata di serie A basket 2019-2020 con ben tre anticipi. Si parte alle 20.30 con il match del PalaSerradimigni tra il Banco di Sardegna Sassari, reduce dell’ennesimo bel successo in Basketball Champions League (il nono su dodici partite giocate) contro lo Strasburgo, e una Dolomiti Energia Trentino che, invece, ha vinto solo una volta negli ultimi sei incontri disputati.

Sempre alle 20.30, oltretutto, i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia ospiteranno la capolista Virtus Bologna nel big match della giornata. In settimana ambedue i sodalizi hanno vinto, con qualche difficoltà, il loro match in Eurocup, rispettivamente contro Patrasso e Trento. Alle 20.45, invece, si affronteranno, al PalaBigi, la Grissin Bon Reggio Emilia e una San Bernardo-Cinelandia Cantù che non vince ormai da tre partite.

Domenica si riparte alle 17.00 con la Germani Brescia, che nell’ultima settimana ha battuto Milano e vinto in Eurocup contro l’EWE Baskets, che se la dovrà vedere, tra le mura amiche, contro un’Happy Casa Brindisi tornata finalmente al successo in Basketball Champions League. Sempre alle 17,00, inoltre, la Virtus Roma, reduce da una sconfitta all’overtime proprio contro Brindisi, farà visita alla Vanoli Cremona che settimana scorsa ha espugnato il campo di Treviso.

Alle 17.30 l’Olimpia Milano sarà di scena sul campo dell’Allianz Trieste. Alle 18.30, invece, inizierà lo scontro salvezza tra la OriOra Pistoia, attualmente penultima, e la De Longhi Treviso, la quale non ha fatto a tempo a tessare per questa giornata il nuovo acquisto Ivan Almeida. Chiude, alle 20.45, il match del Paladozza tra la Fortitudo Bologna e la Openjobmetis Varese, un classico del nostro campionato.

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo