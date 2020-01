Serie A basket 2020: Brindisi fa il colpo a Brescia, tutto facile per l’Olimpia Milano sul campo di Trieste

Tre gli incontri iniziati alle 17.00 e alle 17.30 in questo pomeriggio di Serie A basket 2019-2020. Di seguito andiamo a vedere come sono andati.

GERMANI BRESCIA – HAPPY CASA BRINDISI 82-86 (15-22, 26-18, 25-22, 16-24)

Colpaccio dell’Happy Casa Brindisi che vince in casa della Germani Brescia, interrompendo la striscia di sette successi consecutivi dei lombardi, e accorcia, ad appena due punti, il distacco in classifica dal terzo posto occupato proprio dalla Leonessa. Partita molto equilibrata con le due squadre sempre vicine. Brescia, trascinata da Abass, prova a scappare a fine terzo quarto, ma Brindisi riesce a tenere la Germani a tiro e, addirittura, passa avanti, sul 75-76, a tre minuti dalla fine con un coast to coast di Kelvin Martin. Abass riporta avanti i suoi, ma a 1’40” dalla sirena Stone regala il +2 all’Happy Casa con una bomba. Due liberi di Vitali, in seguito, impattano il match sul 79-79. I pugliesi riescono a portarsi avanti sull’82-84, complice Cain che sbaglia due liberi coi suoi sotto di uno. Brescia, ad ogni modo, ha il tiro del pareggio, ma Abass lo sbaglia.

TOP SCORER

BRESCIA: Abass 21, Sacchetti 14, Cain 14

BRINDISI: Stone 22, Banks 19, Sutton 11

VANOLI CREMONA – VIRTUS ROMA 103-92 (32-22, 26-29, 22-24, 23-17)

Match ad alto punteggio tra Vanoli Cremona e Virtus Roma. I padroni di casa toccano anche il +13 a metà secondo quarto, ma sul finire del terzo i capitolini completano la rimonta ed effettuano anche il sorpasso. Sarà un fuoco di paglia, però, poiché i ragazzi di coach Meo Sacchetti si ridestano e scappano via spinti da Ethan Happ a cavallo tra il penultimo e l’ultimo periodo. Con questo successo i lombardi restano saldi in zona playoffs, mentre il sodalizio della capitale resta molto vicino alla zona retrocessione.

TOP SCORER

CREMONA: Happ 28, Ruzzier 15, Mathews 14

ROMA: Jefferson 23, Kyzlink 18, Buford 14

ALLIANZ TRIESTE – OLIMPIA MILANO 67-85 (15-23, 19-18, 12-25, 21-19)

Tutto facile per l’Olimpia Milano in quel di Trieste. I meneghini scavano un solco significativo già nel primo quarto e scappano definitivamente nel terzo, spinti da un Luis Scola d’annata e da un Sergio Rodriguez ispirato nel ruolo di regista (8 assist per lui oggi). Trieste, che ancora, come normale che sia, non è riuscita a inserire perfettamente i neoacquisti Deron Washington e Ricky Hickman, non è mai realmente riuscita a opporsi alle folate dei meneghini e resta, così, incatenata al penultimo posto in classifica. L’Armani, dal canto suo, invece, data la sconfitta di Brescia, si avvicina alla terza piazza.

TOP SCORER

TRIESTE: Jones 15, Peric 13, Mitchell 10

MILANO: Scola 20, Sykes 12, Roll 11

