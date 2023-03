Serie A, De Siervo: “Porteremo il riconoscimento facciale negli stadi per combattere i violenti”

Serie A, l’annuncio di De Siervo per combattere la violenza negli stadi

L’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera, dove ha parlato del fenomeno della violenza negli stadi e di quali soluzioni sono state individuate per combattere i violenti. Ecco quanto dichiarato:

Stiamo attraversando un momento delicato. Da un lato abbiamo ottenuto di avere minori vincoli nella vendita dei diritti tv, con la facoltà di allungare i contratti da tre a cinque anni. Dall’altro stiamo aspettando il provvedimento contro la pirateria, la piaga che depotenzia il nostro calcio. L’attività illegale, gestita secondo le indagini da camorra e mafia, ha causato una perdita di un miliardo in tre anni. Il ministro Abodi ha preannunciato l’impegno del governo: finora è mancata la norma per un intervento in maniera legale di spegnimento del segnale. Con le leggi attuali occorrono 15 giorni, invece il segnale dovrebbe essere cancellato in un quarto d’ora. Dobbiamo portare in tutti gli stadi la tecnologia del riconoscimento facciale affinché il violento dentro o fuori dagli impianti venga bandito per dieci anni. In ogni caso il tema deve essere affrontato dalla politica: anche le famiglie devono poter accedere agli stadi senza timori”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Big in bilico, le permanenze in dubbio: da Ndombele a Zielinski

Kvara ed Osi uniti per un sogno: obiettivo Scudetto e poi Pallone d’Oro!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

A Casal di Principe l’omaggio di Mattarella a Don Diana