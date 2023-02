Serie A, Luis Alberto: “Solo quattro club giocano un calcio europeo”

Luis Alberto ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Twitch del giornalista Benny Arroyo parlando della Serie A.

Il centrocampista Luis Alberto ha parlato della Serie A sostenendo che tale competizione sarebbe poco evoluta. Secondo la sua opinione soltanto quatto squadre giocano un tipo di calcio che si potrebbe definire europeo, tra cui il Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“È un campionato che non si è evoluto molto. In Italia si gioca molto con le difese a tre, in marcatura su uomo. Il Napoli, la Lazio, il Sassuolo e la Fiorentina sono gli unici quattro club che propongono un calcio europeo. Il calcio della Juve è invece un po’ diverso. Preferisco non commentare la penalizzazione ai bianconeri.”

Poi qualche parola sugli allenamenti di Maurizio Sarri:

“Abbiamo la sala video. Vediamo filmati quasi tutti i giorni: sono tutti lunghi, e ogni tanto ti cala l’occhio. Sono cambiate le abitudini rispetto a Simone Inzaghi.”

Fonte foto: Instagram @10_alberto

