Serie A, Milan-Napoli: domenica sera spettacolo assicurato

Sarà un big match che si preannuncia spettacolare a chiudere la diciottesima giornata di Serie A. Domenica, alle ore 20,45, il Napoli affronterà il Milan di Stefano Pioli, per una gara che potrebbe riaccendere le speranze scudetto dei partenopei. Nonostante le difficoltà, derivanti in primis dalle assenze e dagli infortuni, la squadra di Spalletti è ancora in corsa per ottenere un risultato storico.

Info sul match

Gli azzurri hanno l’occasione di superare proprio il Milan in classifica e rimanere al passo dell’Inter, attualmente prima in classifica. I partenopei, vengono da ben tre passi falsi nelle ultime cinque gare disputate, nonché due sconfitte consecutive. Al contempo, però, i rossoneri non stanno dando il meglio di sé: nell’ultimo turno di campionato hanno pareggiato per il rotto della cuffia contro l’Udinese.

Sicuramente tra le mura amiche del Meazza, il Diavolo risulta essere una squadra particolarmente temibile e non facile da affrontare: è riuscito finora a racimolare ben sei vittorie, un pareggio e solo una sconfitta. L’ultimo precedente, che risale al marzo scorso, furono però gli uomini di Gattuso, allora allenatore degli Azzurri, ad imporsi con un 1-0 targato Politano. Sono oltre sette anni che il Milan non riesce a vincere in casa contro il Napoli.

Attualmente, le previsioni sono abbastanza equilibrate, anche se la squadra di casa risulta leggermente favorita: si può intuire ciò guardando le quote dei vari bookmakers, anche quelli che sono indicati nelle varie “guide ai bonus” presenti in rete.

Se il Napoli lo scorso anno è riuscito ad imporsi in casa del Diavolo, è anche vero che al Maradona dovette arrendersi ai colpi rossoneri (3-1). Questo per far ben comprendere quanto possa essere un match molto equilibrato e per cui è difficile fare delle vere e proprie previsioni. Di sicuro assisteremo ad un match molto esaltante, ricco di emozioni, visto anche che la posta in palio è veramente alta: gli Azzurri devono continuare a sperare di poter dire la loro per la lotta scudetto.

Assenze importanti per entrambe

Va detto che entrambe le squadre partiranno con diverse assenze. Basti pensare al fatto che il Milan dovrà fare a meno di giocatori come Calabria, Leao e i lungodegenti Pellegri, Rebic e Kjaer. Anche l’attaccante francese Giroud è in forte dubbio a causa di una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.

Conosciamo già parzialmente i problemi dei partenopei: Spalletti dovrà fare quasi certamente a meno di Osimhen e Koulibaly, per i quali pare non si riuscirà in un recupero che sarebbe stato praticamente miracoloso. Sono sotto monitoraggio poi le condizioni di altri giocatori come Fabian Ruiz, Lobotka e Zielinski. Quest’ultimo è stato colpito da un principio di bronchite e ha dovuto abbandonare il campo dopo una ventina di minuti contro l’Empoli. Si spera di recuperare Elmas e Mario Rui.

Ecco le probabili formazioni del match:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Maldini; Ibrahimovic. All. Pioli.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Mario Rui; Demme, Lobotka; Lozano, Elmas, Politano; Mertens. All. Spalletti.