Serie A, Milan-Napoli: gli Azzurri recuperano Lozano, rossoneri ancora senza Ibrahimovic

Inizia così il tour de force del Napoli che dovrà affrontare in campionato Milan, Juventus e poi Roma. Si parte proprio domenica sera, con una gara assolutamente complicata a San Siro. I rossoneri, infatti, vogliono ancora tenere vive le speranze scudetto, nonostante l’Inter capolista pare non accenni a fermarsi. La squadra di Gattuso, d’altro canto, deve assolutamente puntare ad un posto in Champions League, altrimenti complicherebbe i piani finanziari della società.

Quote del match

Per quanto riguarda le quote del match, si tratta sicuramente di quote non squilibrate, anzi tutt’altro. Basti pensare al fatto che la vittoria del Milan è quotata a 2,55 orientativamente, mentre la vittoria del Napoli a 2,80. Un pareggio pagherebbe circa 3,40 volte la posta. Si tratta di un leggero oscillamento delle probabilità, quindi, in favore della squadra di casa.

Come arrivano le squadre

Senza dubbio resta da capire come decideranno di disporre le squadre in campo i rispettivi allenatori, Pioli e Gattuso. Per quanto riguarda il Napoli, si parla di un probabile ritorno di Hirving Lozano. L’attaccante messicano sembra aver smaltito il brutto infortunio patito contro la Juventus a febbraio e potrebbe essere convocato. Il giocatore ha smaltito tutto il ciclo di terapie previsto e dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già in settimana. Possibile che Gattuso gli conceda uno scorcio di gara con i rossoneri, specialmente se le cose si dovessero mettere male.

Girano voci, inoltre, di un possibile utilizzo di Osimhen dal primo minuto, al posto di Mertens. L’attaccante belga è parso leggermente in difficoltà nelle ultime uscite, quindi non è escluso che il nigeriano parta titolare. Assenti sicuri Petagna e Ghoulam, che ha concluso la sua stagione dopo la rottura del crociato.

Per quanto riguarda le fila rossonere, dovrebbe mancare ancora Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non dovrebbe recuperare dall’infortunio all’adduttore. Spazio, quindi, alla coppia d’attacco Leao-Castillejo, anche se Rebic scalpita. Probabili assenti anche Bennacer, Mandzukic e Calhanoglu.

Insomma, entrambe le squadre arrivano a questo match delicato con delle defezioni importanti. Fatto sta che si tratta di una gara importante, che potrebbe essere decisiva per entrambe le compagini. Da un lato si parla di una possibile esclusione dai primi quattro posti, cosa che potrebbe comportare delle problematiche a livello finanziario davvero importanti, per il Napoli; d’altra parte, il Milan vorrebbe continuare a coltivare il sogno scudetto e soprattutto tenere a distanza la Juventus, sempre più vicina.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni del match:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.