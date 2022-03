Serie A, tre club rischiano l’esclusione dal prossimo campionato

Serie A, tre club rischiano l’esclusione dal prossimo campionato. Secondo quanto riportato da la Repubblica, verrà inserito come parametro l’indice di liquidità per l’iscrizione al campionato.

Indice di liquidità: ecco di cosa si tratta

In termini economici, l’indice di liquidità indica la capacità dell’azienda in questione di onorare i propri obblighi (debiti) a breve termine. Ne indica quindi, in parole povere, lo “stato di salute”. Si calcola dividendo le attività correnti a bilancio dell’azienda con le passività correnti.

Serie A, tre club a rischio

In Serie A al momento sono a rischio, Lazio, Genoa e Sampdoria. Anche a causa di questo, i rapporti tra Gravina e Lotito hanno raggiunto un minimo storico. In risposta, l’assemblea della Lega Serie A ha votato Lorenzo Casini come presidente, per intraprendere una battaglia affinché i parametri non siano così restringenti. Casini rappresenta l’ala più contraria al presidente della Federcalcio Gravina.

Oltre ai club citati, sembra che altre sei società avrebbero difficoltà ad avere l’indice di liquidità a norma. La Figc non ha nessuna intenzione di fare passi indietro, come avrebbe già richiesto Casini allo stesso presidente. La possibilità più viabile è che venga permesso alle società di cedere giocatori già a giugno, così da provare a mettere a posto i conti tramite delle cessioni.

