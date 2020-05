Serie B – Fissata per il 20 giugno la ripartenza dei cadetti

Il presidente della Lega Serie B ha ringraziato il ministro Spadafora per il lavoro svolto.

A riportare le parole di Balata sulla ripartenza della Serie B è il portale alfredopedulla.com:

La Serie BKT potrà ripartire il 20 giugno in linea con quanto avevamo deliberato e di questo ringraziamo il ministro Spadafora per il grande lavoro svolto. Abbiamo sempre apprezzato l’attività portata avanti dal Governo in queste settimane, impegnato per la ripartenza del calcio e noi abbiamo contribuito perché ciò avvenisse. Un ringraziamento va anche alla Federazione e alla volontà espressa da sempre dal presidente Gravina”.

