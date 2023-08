Sky Sport – Sfuma la pista Gabri Veiga, il giocatore ha accettato l’offerta dell’ Al-Ahli.

La notizia arriva dal canale tv, il quale ha dato informazioni in merito alla decisione improvvisa di Gabri Veiga. Il centrocampista è molto vicino all’approdo in Saudi League, nello specifico all’Al-Ahli. Gianluca Di Marzio ha evidenziato la questione:

“L’Al Ahli si è dunque inserito nella trattativa fra il Celta e il Napoli, che negli ultimi giorni aveva intrapreso una fase di stallo. Ora il classe 2002, protagonista nell’ultimo Europeo Under 21, in cui le Furie Rosse sono arrivate fino alla finale persa poi con l’Inghilterra, si dirige verso la Saudi Pro League.

Uno degli obiettivi dell’Al Ahli, club storico ma neopromosso in prima serie quest’anno, era assicurarsi uno dei massimi giovani talenti europei, e il nome giusto è quello di Veiga. Lo spagnolo ha dato il suo ok al trasferimento, anche per la presenza del giovane allenatore Mathias Jaissle, ex Red Bull Salisburgo, andata a buon fine. Veiga troverà campioni come Edouard Mendy, ex Chelsea, e Roberto Firmino, ex Liverpool. L’offerta dei sauditi al Celta è stata accettata dagli spagnoli, che quindi cederanno Veiga nelle prossime ore”.

